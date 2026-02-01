Haberler

Samsun'da silahlı yaralamaya karıştıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavgada yaralanan A.D., hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Çay Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde hakaret sebebiyle iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada A.D. (36) suça sürüklenen çocuk E.K. tarafından yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından suça sürüklenen çocuk, E.K. (20) ve M.K. (25) isimli kişilerin, olayı gerçekleştirdikleri araçla kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı araç, Salıpazarı ilçesi Çobandüzü mevkisinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaza yaptı.

Araç içerisinde bulunan E.K. (20) ve M.K. (25) kazada yakalanırken, kazanın ardından kaçmaya çalışan S.S.Ç. de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.Ö. (18) isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.




