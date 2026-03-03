SİBERAY'dan Asarcık'ta bilinçlendirme eğitimi
Samsun'un Asarcık ilçesinde SİBERAY tarafından verilen eğitimin içeriğinde güvenli internet kullanımı, sosyal medya güvenliği ve dijital dolandırıcılık gibi konular ele alındı. Katılımcılara oltalama saldırıları ve mobil uygulama güvenliği hakkında bilgiler verildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde SİBERAY tarafından vatandaşlara ve öğrencilere yönelik siber güvenlik farkındalık eğitimi verildi.
Eğitimde, güvenli internet kullanımı, sosyal medya güvenliği, kişisel verilerin korunması, dijital dolandırıcılık yöntemleri ve siber zorbalık konularına değinildi.
Katılımcılara, özellikle son dönemde artış gösteren oltalama (phishing) saldırıları, sahte yatırım ve alışveriş siteleri, kimlik avı yöntemleri ile mobil uygulama güvenliği hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.
Eğitim sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, bilinçli internet kullanımının bireysel ve toplumsal güvenlik açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.