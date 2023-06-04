Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Ladik ilçesinde şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Hayvanlarını köprüden geçirmek isterken sel sularına kapılan 65 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'un Ladik ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

SEL SULARINA KAPILDI

Alıçlı Mahalesi'nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı. Vatandaşların bulduğu Köksal'ın cenazesi köydeki evine getirildi.