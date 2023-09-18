Samsun'da şehit Savaş Topal kabri başında anıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde şehit Jandarma Er Savaş Topal, kabri başında dualarla anıldı.

Bingöl ili Kardeşler köyü mevkisinde 18 Eylül 2012 tarihinde hain terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Topal için anma programı yapıldı.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin vatan uğruna fedakarlıklarını ve yaptıkları kahramanlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatanın toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Geçmişimize sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımak, en büyük vazifemizdir. Bütün şehit yakınlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Şehit Topal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi.

Programa, şehidin yakınlarıyla, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı İlyas Acar, Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş katıldı.