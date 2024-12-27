Samsun'da şehit polisin ismini yaşatacak trafik amirliği binasının inşaatı başladı

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının inşaatına başlandı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı ile Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde inşaatına başlanan yeni Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasındaki çalışmalarda incelemede bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Ayvat, AA muhabirine, Samsun'un Karadeniz'in metropol şehri, Havza ilçesinin ise Samsun ve Karadeniz'in giriş kapısı olduğuna işaret ederek, "Samsun-Ankara kara yolundan günde yaklaşık 20 bin araç geçmekte. Dolayısıyla trafik güvenliği açısından Havza ilçemiz, önemli konuma sahip. Mevcut Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binamız, yaklaşık 35 yıllık bir bina. Yeni bina, 22 dekar alanda vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına yapılarak 2025 yılının yaz aylarında faaliyete girecek." dedi.

Yeni binanın ülkenin en modern bölge trafik denetleme istasyon amirliklerinden biri olacağını vurgulayan Ayvat, "Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görev yaparken 4 Mart'ta 'dur' ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan Orhan Mutlu'nun ismi de bu binada yaşatılacak. Burası son derece teknolojik, içinde ofis, sosyal, eğitim ve yaşam alanları bulunan, aynı zamanda uygulama noktası olan bir tesis olacak. Bizlere desteklerini esirmeyen başta milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş ile diğer milletvekillerimiz ve Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya şükranlarımızı sunarız." ifadesini kullandı.