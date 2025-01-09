Samsun'da Satışı Yasaklanan Limonlu Ürünler İçin Denetimler Yapıldı

Satışı yasaklanan limon suyu izlenimi taşıyan ürünlerle ilgili Samsun'un Yakakent ilçesinde denetim yapıldı.

Yakakent Belediyesi Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, market raflarında limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos gibi ürünlerle ilgili denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında market sahiplerine de satışı yasak olan ürünlerle ilgili bilgi verildi.

Zabıta Amiri Erdem Tarık Topal, AA muhabirine, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışının artık mümkün olmayacağını dile getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu ve benzeri ürünlerin raflarda satışı yasaklandığını kaydetti.