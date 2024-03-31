Samsun'da Sandık Görevlisi Epilepsi Krizi Geçirdi
Samsun'un Bafra ilçesinde epilepsi krizi geçiren sandık görevlisi hastaneye kaldırıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü İlköğretim Okulundaki 1237 nolu sandıkta görevli olan Bekir Nafiz Özkan, görevi başında rahatsızlandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen Özkan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.