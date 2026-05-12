Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hacı Osman Deresi ve Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi, bazı bölgelerde taşkınlar oluştu. Yetkililer, can kaybı olmadığını ve gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.

Bazı bölgelerde taşkınlar oluşan derede, belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji, Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşkına ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisinin gelmediğini söyledi.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını vurgulayan Tavlı, "Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları, ilçe belediyesi, emniyet ve jandarma ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Keskin:

Sapkın hava koşulları bunlar eski zamanlarda böyle değildi şimdi herşey değişti diye diye bu hal oldu halk da sorumlu biraz kamu düzeni düşün insanlar öyle ve böyle yapıyor Havza'da yapılan insan hatası var mı bilemedim ama doğanın gazabı durmuyor işte

Haber YorumlarıÖzge Avcı:

Doğal afetler kadınların başına bela! Erkekler yönetse bu memleket daha düzgün olur, hep böyle felaketler başımıza geliyor!!!

Haber YorumlarıErdem Özkan:

Geçen sene bizim mahallede de aynı şey olmuştu, o zamanlar da böyle birden bire su basıvermişti evleri. Bizim emlakçı komşu da bodrum katındaki deposunu kaybetmişti, hala öfkeli. Umarım bu sefer daha az hasar olur Havza'da. Yetkililer hızlı davranmış en azından, bu da işin iyi tarafı sayılır.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

