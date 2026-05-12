Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.

Bazı bölgelerde taşkınlar oluşan derede, belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji, Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşkına ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisinin gelmediğini söyledi.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını vurgulayan Tavlı, "Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları, ilçe belediyesi, emniyet ve jandarma ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde başladı." ifadelerini kullandı.