1) SAMSUN'DA SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ

SAMSUN'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Samsun'un Havza ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sele dönüştü. İlçe genelinde ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda yaklaşık 1.5 metrelik su birikintileri oluştu. Polis, itfaiye ve Büyükşehir belediye ile ilçe belediye ekipleri selin önlenmesi için çalışma başlattı. Oluşan sel sularının getirdiği çamur ise ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı