Samsun'un Havza ilçesinde selin geliş anı güvenlik kamerasında

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak sonrası Hacıosman Deresi'nin taşmasıyla oluşan selin görüntüleri güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalırken, elektrik kesintileri yaşandı.

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs akşamı sağanak sonrası oluşan selin geliş anı ve suların yükselişi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti.

Altyapının zarar görmesi nedeniyle taşkın bölgesinde kesilen elektrik, yapılan kontrollerin ardından kamu binaları öncelikli olmak üzere verilmeye başlandı.

Selden etkilenen bölgenin alt kısmında yer alan Havza belediye binasına ait güvenlik kameralarının kayıtları incelendiğinde, selin ilk olarak 18.23'te hafif bir şekilde geldiği, 18.27'de yükselmeye başlayarak hafif malzemeleri sürüklediği, 18.32'de şiddetini artırdığı ve 18.48'de de su seviyesinin tamamen yükseldiği görülüyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
