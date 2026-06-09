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Samsun'da Risk Esaslı Denetim Sistemi toplantısı yapıldı

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Sağlık Bakanlığı'nca geliştirilen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) için Samsun'da düzenlenen toplantıya 5 ilden 121 sağlık yöneticisi katıldı. Sistemin sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, denetim süreçlerini hızlandırmak ve riskleri önceden tespit etmek amacıyla geliştirilen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Bölge Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, Samsun Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantıya Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Ordu'dan 121 sağlık yöneticisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, REDES'in sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını, kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Daha sonra Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Ük, müfettiş Duygu Kara ile sağlık uzmanları Ahmet Koçak ve Mertcan Ünal tarafından sistemin işleyişine ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda REDES'in sağlık tesislerinde hizmet kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Program, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
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