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Samsun'da polis ekipleri şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın kızı Elif Sena Ceylan, İsa Soylu ile dünyaevine girdi.

Çift için memleketleri Samsun'un Alaçam ilçesinde kına ve düğün töreni düzenlendi.

Törene ekip araçlarıyla katılan emniyet mensupları, oluşturdukları konvoyla gelin arabasına eşlik etti.

Kaynak: AA
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