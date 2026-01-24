Haberler

Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi öldü

Bafra ilçesinde bir tesiste çalışan H.T., üzerine devrilen pirinç çuvalları nedeniyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Doğankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tesiste çalışan H.T. (48), devrilen pirinç çuvallarının altında kaldı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.T, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
