Samsun'da devrilen pikabın sürücüsü öldü

Samsun'un Terme ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarık Çatal (42) yönetimindeki 55 AK 161 plakalı pikap, Samsun-Ordu kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.