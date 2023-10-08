Samsun'da Pazartesi Günü Fırtına Uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun'da pazartesi günü kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji tarafından Samsun'da pazartesi günü için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 09 Ekim Pazartesi günü Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.