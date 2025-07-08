Samsun'da Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri Başladı

Samsun'da Engelsiz Yaşam Parkı'nda çocuklar için yaz atölyeleri başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocuklar için yaz atölyeleri düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen ve 30 Ağustos'a kadar devam edecek yaz atölyeleri, özel çocuklara eğlenceli ve verimli bir yaz tatili fırsatı sunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin planladığı etkinliklerle çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi hedefleniyor.

Programda yaratıcı sanat çalışmaları, el işi uygulamaları, müzik atölyeleri ve duyusal aktiviteler yer alacak.

Ayrıca doğada yapılacak bahçe çalışmaları ve hareketli fiziksel etkinliklerle de çocukların aktif kalması hedefleniyor.