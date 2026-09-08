Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Doğanca Mahallesi'nde S.K. (39) idaresindeki 34 NIM 427 plakalı otomobil, Ali Ş. (68) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA