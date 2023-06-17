Samsun'da otomobilin şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nun 77. kilometresi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naim Serdar idaresindeki 34 TM 384 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin tabelası ile buzdolabına çarpıp sürüklendi. Kazada araç sürücüsü Naim Serdar ile Oğuzhan Topuz ve Furkan Onur Topuz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN