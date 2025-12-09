Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Süleyman A. (28) yönetimindeki 55 JS 432 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde Ergün Mustafa A'nın (44) kullandığı 55 AAP 244 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel