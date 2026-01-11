Haberler

Samsun'da otomobilin sulama göletine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir otomobilin fındık sulama göletine devrilmesi sonucu sürücü ve eşi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin fındık sulama göletine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Nevin B. (48) yönetimindeki 55 EY 827 plakalı otomobil, Ormancık Mahallesi Karapınar Alçağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık sulama göletine düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Nevin B. ile eşi Ayhan B. (50), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
