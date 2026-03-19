Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.A.M. yönetimindeki 07 HUH 84 plakalı otomobil, Salıpazarı-Tahnal grup yolu Yeşil Mahallesi Harmanlar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi M.M. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Kuzu