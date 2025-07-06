Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Ayvacık ilçesinde Semra O. yönetimindeki otomobil, Kabaklık Mahallesi'nde şarampole devrilerek kaza yaptı. Sürücü ile birlikte araçta bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Semra O. yönetimindeki 07 TBJ 01 plakalı otomobil, Kabaklık Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Davut A. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel