Samsun'da Otobüs Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Otobüs Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde bir yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un Terme ilçesinde otobüsün yoldan çıkıp kamyonete branda çekenlere çarptığı kazada Aydın Yiğit'in (47) ardından Mehmet Yıldız (69) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Ağustos'ta saat 08.30 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Hakan O.'nun kontrolünü kaybettiği 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Aydın Yiğit yapılan müdahaleye rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Yıldız da bugün yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.