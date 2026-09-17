Samsun'da ölümlü trafik kazasına karışan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası

Samsun'un Atakum ilçesinde 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yargılanan otomobil sürücüsüne 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mustafa Furkan K. (24), Uçak'ın annesi Sevil Topaloğlu Uçak, babası Özkan Uçak ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Mustafa Furkan K, duruşmadaki savunmasında, kazanın bilinçli olarak yaptığı yaptığı bir olay olmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Sevil Topaloğlu Uçak, kararı kabul etmediklerini dile getirerek, "Güneş'imiz çok küçüktü ve yayaydı. Sadece bisikletin üzerindeydi. Yetişkinlerin, araç kullananların daha dikkatli olması gerekir. Kavşaklara, yaya yollarına daha yavaş girmesi gerekir. Bizim bütün talebimiz buydu. Burada bir çocuğu suçlu gösteremezsiniz. Çünkü o çocuk, karşısında bir araç var." dedi.

Mücadelelerinin bitmeyeceğini dile getiren Uçak, karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Sanığın dışarıda rahat gezemeyeceğini aktaran Uçak, "Çünkü o daha henüz 12 yaşında bile olmayan bir çocuğun canını aldı. Bizim Güneş'imiz söndü, hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi dışarıda hayatına devam etmemeli. Bunun bir bedeli olmalı. Hukuki olarak bir bedeli olmalı ve bunun için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da basın açıklamasında ailenin yanında yer aldı.

Olay

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 6 Haziran'da Mustafa Furkan K'nin kullandığı otomobil yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Uçak'a çarpmış, ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA