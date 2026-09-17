Haberler

Samsun'da ölümlü trafik kazasına karışan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da ölümlü trafik kazasına karışan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kaza anı, KGYS kameralarıyla görüntülendi

Samsun'un Atakum ilçesinde 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yargılanan otomobil sürücüsüne 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mustafa Furkan K. (24), Uçak'ın annesi Sevil Topaloğlu Uçak, babası Özkan Uçak ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Mustafa Furkan K, duruşmadaki savunmasında, kazanın bilinçli olarak yaptığı yaptığı bir olay olmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Sevil Topaloğlu Uçak, kararı kabul etmediklerini dile getirerek, "Güneş'imiz çok küçüktü ve yayaydı. Sadece bisikletin üzerindeydi. Yetişkinlerin, araç kullananların daha dikkatli olması gerekir. Kavşaklara, yaya yollarına daha yavaş girmesi gerekir. Bizim bütün talebimiz buydu. Burada bir çocuğu suçlu gösteremezsiniz. Çünkü o çocuk, karşısında bir araç var." dedi.

Mücadelelerinin bitmeyeceğini dile getiren Uçak, karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Sanığın dışarıda rahat gezemeyeceğini aktaran Uçak, "Çünkü o daha henüz 12 yaşında bile olmayan bir çocuğun canını aldı. Bizim Güneş'imiz söndü, hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi dışarıda hayatına devam etmemeli. Bunun bir bedeli olmalı. Hukuki olarak bir bedeli olmalı ve bunun için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da basın açıklamasında ailenin yanında yer aldı.

Olay

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 6 Haziran'da Mustafa Furkan K'nin kullandığı otomobil yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Uçak'a çarpmış, ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onları konuşuyor
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan kararla şok oldu

Bebeğinin babasından 60 bin euro istedi! Mahkeme kararıyla şok oldu

SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var