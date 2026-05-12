Samsun'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde Doğancan Y., tartıştığı babası İbrahim Y.'yi ruhsatlı tabancasıyla vurup öldürdü. Olay sonrası zanlı gözaltına alındı.
Kadamut Mahallesi'nde yaşayan Doğancan Y. (35), henüz bilinmeyen nedenle babası İbrahim Y. (59) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Doğancan Y, ruhsatlı tabancasıyla babasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde İbrahim Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, zanlı Doğancan Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek