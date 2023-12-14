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Samsun'da Öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Kutladı

14 Aralık 2023 14:26 Güncelleme: 14:27 Abone Ol

Samsun'un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri ve velileri tarafından düzenlenen etkinlikte yerli ürünler tanıtıldı ve Togg'un tanıtımı yapıldı. Minik öğrenciler, yerli ürünlerin ve tasarrufun önemini anlatan çalışmalarını sergiledi.