Haberler

Samsun'da öğrenciler için 27 akıl ve zeka oyunu sınıfı açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde okullarda oluşturulan 27 akıl ve zeka oyunu sınıfı öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Canik Belediyesince eğitime yönelik projeler kapsamında, öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen akıl ve zeka oyunu sınıfları okullarda kullanıma açıldı.

Tarihi akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla donatılan sınıflarda öğrenciler, eğlenerek öğrenirken oyun tarihi, geri dönüştürülebilir materyallerle oyun yapımı ile görsel hafıza ve el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere katılıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 27 Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları'nı çocukların ve gençlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sandıkçı, akıl ve zeka oyunu sınıflarıyla öğrencilerin bilişsel gelişim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Canik'imizde eğitime dair projelerimizi ve öğrencilerimize yönelik desteklerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları'yla öğrencilerimizin bilişsel gelişim sürecine katkı sunuyoruz. Dünyaca bilinen tarihi akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla bir araya getirdiğimiz öğrencilerimizin anlama, problem çözme, mantık yürütme gibi bilişsel becerilerini geliştirmelerine destek sunuyoruz. 27 Canik Akıl ve Zeka Oyunu Sınıfı'mızda öğrencilerimiz eğlenirken öğreniyor, eğitimlere ve etkinliklere ilgiyle katılmayı sürdürüyor. Eğitime ve eğitim hayatına dair örnek projelerimizle öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

