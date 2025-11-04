Samsun'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 3 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.
Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda, merkez istikametine seyreden K.A. (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yaya F.D.'ye (37) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya F.D. ile motosiklet sürücüsü K.A. ve yolcu A.S. (56) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı yan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.