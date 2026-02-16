Haberler

Alaçam'da motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi

Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemini anlatan bir trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Karlı Mahallesi'nde Jandarma Trafik ekipleri tarafından düzenlenen faaliyette 17 motosiklet sürücüsüne kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, koruyucu ekipman kullanımının kazalarda hayati önem taşıdığını vurgulayarak bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
