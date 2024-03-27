Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Motosiklet Kazasında Beyin Ölümü Gerçekleşen Ali Kara'nın Organları 5 Hastaya Nakledilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki Ali Kara'nın organları, 5 hastaya nakledilecek.

Samsun'da 21 Mart'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası ağır yaralanan Ali Kara'nın, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek Kara'nın organlarının alınması için harekete geçildi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörleri Dr. Çağatay Erman Öztürk ile Dr. Recep Erik gözetiminde çıkarılan organlar, Samsun ve Erzurum'daki nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Dr. Çağatay Erman Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Acılı aileye sabırlar diliyorum. Aile tüm organlarını bağışladı ama biz karaciğer, böbrekler ve göz kornealarını alabildik. Diğer organlar kullanıma uygun bulunmadı. Hastanın ailesi yüce bir görev yaptı ve organlarını bağışladı. Karaciğer Erzurum'da nakil bekleyen hasta için gönderildi. Diğer organlar ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalar için bu hastaneye gönderildi. Aileye böyle bir durumda karar verdiği için teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir durumda karar vermek çok zor. Çünkü organlar yapılamayan tek şey. Dolayısıyla canlıdan yapılan organ bağışı gibi kadavradan organ bağışı da çok önemli. Tabii bu kararı vermek çok zor. Ama organ bekleyen binlerce hastamız var. Kadavradan organ bağışı olmazsa nakil yapamıyoruz maalesef."

Kaynak: AA / Güncel

Ali Kara Erzurum Samsun Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 27 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 27 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 27 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (27 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bilal Korkmaz kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kozlu Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz kimdir? Hayrettin Ünlütürk kimdir? İYİ Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan adayı Hayrettin Ünlütürk kimdir? Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan adayı Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? Murat Sesli kimdir? İYİ Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan adayı Murat Sesli kimdir? Satılmış Aydemir kimdir? İYİ Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan adayı Satılmış Aydemir kimdir? Orhan Küçükkaya kimdir? İYİ Parti Zonguldak Devrek Belediye Başkan adayı Orhan Küçükkaya kimdir? Serdar Akyol kimdir? İYİ Parti Zonguldak Alaplı Belediye Başkan adayı Serdar Akyol kimdir? Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? İYİ Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan adayı Ünal Hüsamettin Bulut kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title