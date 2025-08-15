Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

M.Y. (53) yönetimindeki 55 AIZ 017 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesinde, karşı yönden gelen S.Ç.'nin (25) kullandığı 55 JH 109 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
