Samsun'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'na Kopya Düzeni

Samsun'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'na Kopya Düzeni
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Samsun'un Havza ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzenekleri ile giren iki kişi gözaltına alındı. Sınav sırasında gizli elektronik düzeneği ile kopya hazırlayan Y.Ç. ve ona yardım eden S.A.Ç. yakalandı.

SAMSUN'un Havza ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle giren Y.Ç. (52) ile ona uzaktan yardım eden S.A.Ç. (25), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Havza ilçesinde, bir lisede yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda Y.Ç.'nin gizli elektronik düzenekle kopya hazırladığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda Y.Ç. ile üzerindeki düzeneği sınav anında yöneten S.A.Ç. okulun çevresindeki otomobilde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobildeki aramalarda; 3 casus kulaklık, 2 kulaklık düzeneği, 2 yaka kamerası, 2 SIM kartlı verici, 2 internet paylaşım cihazı, 2 cep telefonu, 1 kulaklık pili, 1 makas, 1 elektrik bandı, 1 sargı bezi, 2 şarj kablosu, 1 kese, 1 şarj başlığı, 2 cımbız ve 6 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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