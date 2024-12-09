Samsun'da Miras Kavgası: İki Kişi Silahla Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, iki akrabasını silahla yaraladı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ile kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), ziyaret için Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki akrabalarına gitti.
Buradaki 5 katlı ikametin bahçesinde oturan Fatih Ç, Sultan Ahmet Ç. ile halasının eşi Mutlu İ. arasında miras dolayısıyla tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu İ. yanında bulunan tabancayla ateş ederek 2 kardeşi yaraladı.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Şüpheli Mutlu İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.