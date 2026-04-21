Samsun'da paletlerin olduğu meyve deposunda yangın
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir meyve deposunda akşam saatlerinde yangın başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, bu akşam Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi üzerindeki paletlerin olduğu meyve deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başladıkları yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı