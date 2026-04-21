Samsun'da paletlerin olduğu meyve deposunda yangın

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde paletlerin olduğu meyve deposunda yangın çıktı.

Yangın, bu akşam Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi üzerindeki paletlerin olduğu meyve deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başladıkları yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı