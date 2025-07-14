Samsun'da Mevlit Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen mevlit sonrası 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 16 kişi taburcu edilirken, durumu ağır olan 15 yaşındaki bir çocuk hastaneye sevk edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen mevlit sonrası 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçede düzenlenen mevlidin ardından 17 kişide bulantı, kusma gibi şikayetler görüldü.

Hastaneye başvuran bu kişiler, tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavilerinin ardından 16 kişi, taburcu edildi.

Durumu ağır seyreden 15 yaşındaki bir çocuk ise Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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