Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi

Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı'nın konuştuğu 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu konferans gerçekleştirildi. Karslı, Kur'an-ı Kerim'in hayatın her alanında yaşanması gerektiğini vurguladı.

Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı'nın konuşmacı olduğu "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi.

Samsun İl Müftülüğü konferans salonundaki programda konuşan Prof. Dr. Karslı, Kur'an-ı Kerim'in hayatın her alanında yaşanması gerektiğini belirtti.

İnsanlık kavramının içinin boşaltıldığını ifade eden Karslı, "Bir ahlak krizi yaşanıyor. Amacımız Peygamberimizin mesajını bir yıl boyunca milletimizin gündemine taşımak olacaktır. Yahudi asıllı bir Amerikalı, "Kur'an okudukça ruhumun dağınıklığının toparlandığını hissettim" diyor. Bugünün insanının ruhu paramparça. Kur'an, kalplerin ancak Allah'ı anmakla huzur bulacağını ifade ediyor. Kur'an insanın ruhunu toparlıyor. Kur'an'la diriltici, dönüştürücü, ihya ve ıslah edici bir bağ kurmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır da konuşmasında, tüm güzelliklerin odak noktasının aile olduğunu vurguladı. Çakır, "Allah Rasulü'nün hane-i saadeti bunun en güzel örneğidir. Onun aile hayatı; istişarenin, nezaketin, sadakatin, vefanın, güvenin, hürmet ve muhabbetin en büyük sembolüdür. Bu vesileyle yıl boyunca çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı, her kesimden kardeşlerimizi Peygamber Efendimizin örnekliğiyle buluşturacak, onunla hemhal edecek program ve etkinliklerle bir araya geleceğiz." şeklinde konuştu.

Konferansa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Vali Yardımcısı Emin Çolak, Vali Yardımcısı Vekili ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, Samsun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Keskin, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
