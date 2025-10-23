Samsun'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinliği

Samsun'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında tramvayda kadın yolculara bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Hekimi Dr. Merve Altınışık, beraberindeki ekiple tramvaya binerek kadın yolculara broşür dağıttı.

Meme kanseri ve erken teşhisin önemini anlatan ekip, Samsun'daki ücretsiz sağlık tarama noktaları hakkında bilgi verdi.

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu anımsatan Altınışık, "Bu amaçla toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İnsanın olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz. Bugün de farkındalık çalışması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi çalışanları ile Samsun Teknokent Koleji öğrencileriyle Cumhuriyet Durağı'ndan tramvaya binip Türkiş Durağı'na kadar yolculara meme kanseri ve tarama merkezlerimizi anlatacağız." dedi.

Altınışık, yolcuları bilgilendirerek broşürler dağıttıklarını ifade ederek, "Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen kanser. İlimizde de tarama yapan 6 merkez var. Burada ücretsiz meme kanseri taramasını 2 yılda bir 40-69 yaş arasındaki kadınlara yapmaktayız. Sadece meme kanseri değil, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV, DNA testiyle rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. 50-70 yaş arasındaki erkek ve kadınlara kalın bağırsak kanseri taraması yapıyoruz. Bunların tamamı ücretsiz yapılmakta. " diye konuştu.

Aile sağlığı merkezlerinde ve diğer sağlık birimlerinde de taramaların yapıldığını hatırlatan Altınışık, yaş grubuna uyan tüm kadınları merkezlere davet ederek erken teşhisin önemine işaret etti.

Erken teşhisle tedavinin mümkün olduğunu tramvayda vatandaşlara aktardıklarını dile getiren Merve Altınışık, "Başarılı bir bilgilendirme çalışması yaptık. Meme kanserinin en sık görülen kanser olduğunu ve erken teşhisle tedavi edileceğini aktardık. Taramaya davet ettik. Çok güzel geri dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

Yolcular ise kendilerini bilgilendiren sağlık çalışanları ve öğrencilere teşekkür etti.