Samsun'da LÖSEV'den 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar' paneli

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar" başlıklı panel düzenlendi.

Samsun İl Karantina Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kadınların toplumdaki gücü, çocukların geleceğine etkisi ve farkındalık çalışmaları ele alındı. Panele akademisyenler, LÖSEV gönüllüleri, iyileşmiş hastalar ve aileleri katıldı. Program kapsamında katılımcılara mor fular ve mor yaka kurdelesi dağıtıldı.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ayşenur Kurnaz, panelin amacının Kadınlar Günü'nün tarihini ve önemini LÖSEV ailesiyle paylaşmak olduğunu belirtti. Kurnaz, "Bugün burada LÖSEV olarak Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar konulu bir panel gerçekleştireceğiz. Bu panelde bizlere üniversiteden öğretim görevlimiz ve Baro Başkan Yardımcımız eşlik edecek. Buradaki amacımız Kadınlar Günü'nün tarihini iyileşmiş kadın hastalarımıza, iyileşmiş yetişkin erkek hastalarımıza ve annelerimize, babalarımıza anlatmak. Kadınlar Günü'nün tarihini, önemini, neyi amaçladığını onlara anlatmayı hedefliyoruz. LÖSEV olarak umudumuz kadın dayanışması diyor ve Kadınlar Günü'nün önemini vurguluyoruz." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Sevcan Orak, kadın sağlığında mindfulness yani bilinçli farkındalık konusuna değindi.

Kadınların yaşamın farklı dönemlerinde zorlayıcı deneyimler yaşayabildiğini belirten Orak, "Kadınlarımızla birlikte, yaşamın farklı dönemlerinde zorluklar yaşamış, hem kendileri hem de çocuklarıyla ilgili bazı deneyimleri, zorlayıcı olan deneyimleri geçirmiş olan bireylerle bir araya geleceğiz. Hayatın farklı dönemlerinde farklı zorlayıcı dönemlerin içinden geçerken kendi oksijen maskemizi nasıl takabiliriz? Ruh sağlığımızı daha iyiye nasıl götürebiliriz? Bunun üzerine konuşacağız. Bunu da mindfulness temelli uygulamalar üzerinden, günlük yaşamda pratikler üzerinden ve Mindfulness tutumları üzerinden gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Samsun Barosu Başkan Yardımcısı Merve Çiftçi Davran ise konuşmasında kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte ayrıca lösemi tedavisi sürecinde çocuklarına destek olan anne Feriha Yiğit de söz alarak yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.