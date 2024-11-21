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Samsun'da Lokantadan Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Lokantadan Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lokantadan 2 bin lira çalan şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin epilepsi hastası olduğu ve hırsızlık için Tokat’tan Samsun’a geldiği belirlendi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde lokantadan para çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 100. Yıl Bulvarı'nda dün gece vakti bir lokantanın penceresinden girilerek kasada bulunan 2 bin liranın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli T.Ö'yü (39) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tokat'tan hırsızlık için Samsun'a geldiği belirlenen T.Ö'nün epilepsi hastası olduğu ve yüzde 40 oranında engelli raporu olduğu belirlendi.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, şüphelinin pencereyi aralayıp içeri girdiği ve kasada bulunan paraları aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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