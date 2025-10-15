Haberler

Alaçam Lisesinden Filistin'e Destek: Öğrencilerden Gazze Koreografisi

Alaçam Lisesinden Filistin'e Destek: Öğrencilerden Gazze Koreografisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte 150 lise öğrencisi, Filistin bayraklarıyla 'Gazze' koreografisi oluşturdu. Tarih öğretmeni Zeynep Sinem Gül, Filistin'deki soykırımı kınamak ve Gazze halkına destek vermek için bu farkındalık etkinliğini düzenlediklerini belirtti. Öğrenciler, özgürlük dilekleriyle Filistin halkının yanında olduklarını ifade ettiler.

Samsun'un Alaçam ilçesinde lise öğrencileri, Filistin bayraklarıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu.

Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde toplanan 150 öğrenci, Filistin bayraklarıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

Tarih öğretmeni Zeynep Sinem Gül, AA muhabirine, öğrencilerle farkındalık oluşturabilmek için Gazze koreografisi oluşturduklarını dile getirdi.

Filistin'de yaşanan soykırımı kınamak amacıyla koreografiyle onlara destek vermek istediklerini söyleyen Gül, "Gazze halkının her daim yanında olduğumuzu belirterek şu an sağlanan barışın kalıcı olmasını temenni ettik." dedi.

11'inci sınıf öğrencilerinden Ravza Sena Yılmaz ise "İsrail'in yaptığını arkadaşlarımla şiddetle kınıyoruz. Filistin'e özgürlüğün gelmesini temenni ediyoruz, en büyük dileğimiz o. Oradaki kardeşlerimize ve ailelerine Allah kolaylık versin. Yaşadıkları çok zor. Nasıl atlatacaklarını bilmiyoruz ama biz ülke olarak her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.