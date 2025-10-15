Alaçam Lisesinden Filistin'e Destek: Öğrencilerden Gazze Koreografisi

Samsun'un Alaçam ilçesinde lise öğrencileri, Filistin bayraklarıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu.

Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde toplanan 150 öğrenci, Filistin bayraklarıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

Tarih öğretmeni Zeynep Sinem Gül, AA muhabirine, öğrencilerle farkındalık oluşturabilmek için Gazze koreografisi oluşturduklarını dile getirdi.

Filistin'de yaşanan soykırımı kınamak amacıyla koreografiyle onlara destek vermek istediklerini söyleyen Gül, "Gazze halkının her daim yanında olduğumuzu belirterek şu an sağlanan barışın kalıcı olmasını temenni ettik." dedi.

11'inci sınıf öğrencilerinden Ravza Sena Yılmaz ise "İsrail'in yaptığını arkadaşlarımla şiddetle kınıyoruz. Filistin'e özgürlüğün gelmesini temenni ediyoruz, en büyük dileğimiz o. Oradaki kardeşlerimize ve ailelerine Allah kolaylık versin. Yaşadıkları çok zor. Nasıl atlatacaklarını bilmiyoruz ama biz ülke olarak her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.