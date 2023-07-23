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Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Ladik ilçesinde AK Parti'den seçilen Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, göğüs kanseri tedavisi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, bir süredir göğüs kanseri tedavisi gördüğü hastane kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Ladik Belediye Başkanı seçilen Nurhan Yapıcı Özel (55), bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göğüs kanseri tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçiren Başkan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özel'in ölüm haberi sevdiklerini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Başkan Özel'in cenazesi yarın Ladik ilçesinde toprağa verilecek.

Mimar olan Özel, iki çocuk annesiydi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nurhan Yapıcı Özel Kalp Krizi AK Parti Samsun Güncel Haberler

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