Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da kütüphanecilere üç günlük etkileşimli okuma eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinde 30 Eylül-2 Ekim'de düzenlenen eğitimde kütüphanecilere etkileşimli kitap okuma yöntemleri anlatıldı. Üç günlük programda kitap hazırlama, sessiz kitaplar ve çocukların sürece aktif katılımı gibi konular ele alındı.

Samsun'da Kütüp-Rehber Projesi kapsamında kütüphanecilere yönelik üç günlük mesleki eğitim programı düzenlendi.

Kültür Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi tarafından yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteklediği proje kapsamında, kentte görev yapan kütüphanecilere etkileşimli kitap okuma yöntemleri anlatıldı.

Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinde 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Karaman Benli ile Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihan Temiz tarafından verildi.

Programda etkileşimli kitap okuma yöntemleri, kitap hazırlama ve okuma süreçleri, sessiz kitapların kullanımı, çocukların hayal gücünü geliştiren uygulamalar ve etkili iletişim konuları ele alındı.

Kuramsal bilgilerin uygulamalı çalışmalarla desteklendiği eğitimlerde, çocukların yaş grupları ve gelişim özelliklerine uygun kitap okuma etkinliklerinin planlanması ve çocukların sürece aktif katılımının sağlanması üzerinde duruldu.

Kütüp-Rehber Projesi ile kütüphanecilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin güçlendirilmesi ve erken yaşta kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Miktat Malat ile kütüphane personeli katıldı.

Kaynak: AA
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

Zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Ekipler harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar

Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor

Fırın değil hamam böceği yuvası! Bunu vatandaşa nasıl yedirebildiniz?
Kylie Jenner’ın defilede 50 milyon dolarlık sütyeni giymesi tartışma yarattı, markadan yanıt geldi

50 milyon dolarlık sütyen tartışma yarattı, markadan yanıt geldi
Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü