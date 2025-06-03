Samsun'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Samsun'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi şehirler arası yollarda trafik denetimlerini artırdı. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı ve dikkatli sürüş konusunda uyardı.

Samsun'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yollarda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Hem özel araçlarda hem de şehirler arası yolcu otobüslerinde yapılan kontrollerde sürücüler ve yolcular, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.

Ekipler, arka koltukta emniyet kemeri kullanımının da yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara "Emniyet kemeri sizi sevdiklerinize bağlar" mesajını verdi.

Denetimlerde sürücülere aşırı hızdan kaçınmaları, takip mesafesini korumaları ve dikkat dağınıklığına yol açacak unsurlardan uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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