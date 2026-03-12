Samsun'da kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi E.D. hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira ceza kesti.

Denetim sırasında oyun masasında bulunan 14 bin 400 liraya ve 100 dolara da el konuldu.