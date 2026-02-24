Haberler

Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 46 bin 416 lira ceza verildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi A.Y. (48) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira para cezası verdi."

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 11 bin 800 liraya da el konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek
