Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye toplamda 46 bin 416 lira para cezası uygulandı. Operasyonda iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi H.K. (68) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira para cezası kesti."

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 10 bin liraya da el konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek
