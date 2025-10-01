Samsun'da Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobil, Yürüyen Adamı Hayatından Etti

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde otomobil, yol kenarında koyun sürüsüyle birlikte yürüyen Ali Şener'e (64) çarptı. Şener, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.C. (73) yönetimindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki koyun sürüsü ve Ali Şener'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ali Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şener'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.