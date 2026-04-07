Samsun'da bir kadının kolyesini çalan zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir kadının kolyesini çalan şüpheli U.K. (43) güvenlik kameralarıyla tespit edilerek yakalandı. Olay sonrası çalınan ziynet eşyası kuyumcuda bozduruldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının kolyesini çalan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 1 Nisan'da Atakum ilçesinde S.H. (55) adlı kadının boynundaki kolyesinin, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan bir kişi tarafından çalındığı ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlı U.K'yi (43) saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Şüphelinin çaldığı ziynet eşyasını İlkadım ilçesinde bir kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.

Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin S.H'nin boynundaki kolyeyi aldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı

İran bu kez direkt liste verdi! 4 ülkeden tam 5 adet
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı

Zaman dolmaya başlarken, iki ülkede alarm! Hayati uyarıları var
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor