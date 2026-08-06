Rapçi Yüşa Keskin Silahlı Klipte Gözaltına Alındı
Samsun'da çektikleri klipte silah kullanan rapçi Yüşa Keskin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da çektikleri klipte silah kullanan rapçi Yüşa Keskin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Keskin'in (25) sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, "silahlı tehdit-genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçuna yönelik paylaşımları nedeniyle çalışma başlattı.
İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Keskin ile klipte silahlarla görülen D.U. (26 ), D.K. (26) ile S.Ö'yü (21) gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Kaynak: AA