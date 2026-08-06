Haberler

Rapçi Yüşa Keskin Silahlı Klipte Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da çektikleri klipte silah kullanan rapçi Yüşa Keskin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da çektikleri klipte silah kullanan rapçi Yüşa Keskin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Keskin'in (25) sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, "silahlı tehdit-genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçuna yönelik paylaşımları nedeniyle çalışma başlattı.

İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Keskin ile klipte silahlarla görülen D.U. (26 ), D.K. (26) ile S.Ö'yü (21) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'dan tarihi Mekke Anlaşması çağrısı: Tüm kardeş ülkelere açık
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler