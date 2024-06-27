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Samsun'da Kivi Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yetiştiriciliğin desteklenmesi çalışmaları kapsamında kivi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitim programında kivi yetiştiriciliği, sulama sistemleri, iklim ve hava şartlarının etkisi ve üretim maliyetleri gibi konular ele alındı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yetiştiriciliğin desteklenmesi çalışmaları kapsamında kivi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) tarafından organize edilen eğitim programında, ilçede örnek bir üreticiye ait kivi bahçesinde uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Programda kivi yetiştiriciliği, sulama sistemleri, iklim ve hava şartlarının etkisi ve üretim maliyetleri gibi konularda üretici Ömer Atik tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

OMYEGDER Başkanı Tolga Erel, 2016 yılından bu yana Avrupa Birliği ve Türkiye ortak katkısıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu finansmanıyla uygulanan yerel kalkınma stratejileri uygulaması kapsamında ilçede tarım ve turizm başta olmak üzere kalkınmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, "19 Mayıs ilçemizde Nebiyan fasulyesi ve 19 Mayıs salebinde markalaşma ve üretim anlamında önemli mesafe katettik. Alternatif olabilecek ürünler için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kivi de bu ürünlerimizden biri. Amacımız üretimin ve üretici sayımızın artması ve bir sonraki aşamada katma değerli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Atik de ilçede son zamanlarda kivi üretiminin arttığını belirterek, "Ben üretim alanımı oluşturalı 3 yıl oldu. Dördüncü yılda tam randımanlı ürün almaya başlayacağız. Sulama sistemlerinden budamaya kadar araştırarak ve işin başında durarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Programa 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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